СМИ: Гризманн намерен отказаться от предложения ФК "Манчестер Юнайтед" ради "Барселоны"

ТАСС, 1 апреля. Французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн намерен отказаться от приглашения в английский "Манчестер Юнайтед" ради перехода в испанскую "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, форвард может перейти в новую команду во время летнего трансферного окна. "Барселона" готова заплатить за трансфер игрока €100 млн, такая сумма прописан в контракте Гризманна в качестве отступных.

Футболист перешел в "Атлетико" в 2014 году из "Реал Сосьедада". В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний форвард провел 26 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал восемь голевых передач. В составе сборной Франции он провел 50 матчей, на его счету 19 голов. На чемпионате Европы 2016 года Гризманн стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов.