Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Гризманн намерен отказаться от предложения ФК "Манчестер Юнайтед" ради "Барселоны"

Спорт
1 апреля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

по данным СМИ, форвард мадридского "Атлетико" может сменить команду в летнее трансферное окно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 апреля. Французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн намерен отказаться от приглашения в английский "Манчестер Юнайтед" ради перехода в испанскую "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, форвард может перейти в новую команду во время летнего трансферного окна. "Барселона" готова заплатить за трансфер игрока €100 млн, такая сумма прописан в контракте Гризманна в качестве отступных.

Футболист перешел в "Атлетико" в 2014 году из "Реал Сосьедада". В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний форвард провел 26 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал восемь голевых передач. В составе сборной Франции он провел 50 матчей, на его счету 19 голов. На чемпионате Европы 2016 года Гризманн стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
2
Политические долгожители среди российских губернаторов. Досье
3
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
4
Эксперт: Поветкин справился с задачей в бою с Прайсом, но еще не готов к встрече с Джошуа
5
Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
6
Биография Амана Тулеева
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники