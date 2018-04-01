Гудьонсен: Абрамович всегда наслаждался футбольной атмосферой в "Челси"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Владелец английского "Челси" Роман Абрамович всегда наслаждался футбольной атмосферой. Об этом ТАСС рассказал бывший форвард лондонского клуба и сборной Исландии Эйдур Гудьонсен.

Гудьонсен выступал за "Челси" с 2000 по 2006 год. Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. Именно после приобретения команды Абрамовичем у "Челси" начался самый успешный период в истории, она пять раз выиграла чемпионат Англии, четыре - Кубок страны, три - Кубок лиги, два - Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером "Челси" впервые выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

"Когда Роман Абрамович пришел в "Челси", это был хороший клуб, но ему удалось превратить его в клуб, который способен выигрывать в премьер-лиге. Он привнес оставшиеся 20 процентов, которые необходимы хорошему клубу, чтобы стать великим", - отметил исландец.

"Помню, как после победы в премьер-лиге Абрамович пришел к нам в раздевалку вместе со своим сыном. В принципе, он часто бывал у нас в раздевалке, но при этом не вмешивался ни во что, не мешал. Мне кажется, он всегда наслаждался атмосферой футбола, как и все мы в то время", - также рассказал Гудьонсен.

Как ранее сообщало британское издание Daily Mail, за 14 лет "Челси" потратил 806 млн на трансферы и 2,4 млрд - на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.