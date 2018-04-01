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Российская велогонщица Забелинская выиграла однодневную гонку во Франции

Спорт
1 апреля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В следующий раз 37-летняя Забелинская выступит в многодневной гонке "Тур Таиланда", которая пройдет с 8 по 10 апреля

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Ольга Забелинская

Ольга Забелинская

© EPA/ALEJANDRO ERNESTO

ТАСС, 1 апреля. Россиянка Ольга Забелинская, представляющая команду Cogeas Mettler, заняла первое место в однодневной гонке на 70 км "Гран-при Дивон-ле-Бэн", которая проходила во Франции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Забелинская является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в индивидуальной гонке с раздельным стартом, также в ее активе две бронзы Игр-2016 в Рио-де- Жанейро (групповая и индивидуальная гонки).

В следующий раз 37-летняя Забелинская выступит в многодневной гонке "Тур Таиланда", которая пройдет с 8 по 10 апреля.

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