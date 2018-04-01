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Генменеджер ХК "Ак Барс": Секач не сыграет в серии плей-офф КХЛ с "Трактором"

Спорт
1 апреля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Игрок получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии с магнитогорским "Металлургом"

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Иржи Секач (слева)

Иржи Секач (слева)

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чешский нападающий казанского "Ак Барса" Иржи Секач пропустит полуфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором" из-за травмы руки. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

Игрок получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии с магнитогорским "Металлургом" (3:1) и не принимал участия в первом матче с "Трактором" (2:1).

"У Секача травма руки, она лечится пять недель. В серии с "Трактором" он не сыграет точно, а если выйдем в финал, то, возможно, там выйдет на уколах", - сообщил Якубов.

25-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром "Ак Барса" в регулярном чемпионате, набрав 42 очка (16 заброшенных шайб + 26 результативных передач) в 50 матчах. В 10 играх плей- офф текущего сезона на счету чешского нападающего четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач.

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