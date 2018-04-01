Исполком Федерации фигурного катания на коньках России пройдет 11 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определила дату исполкома организации, он пройдет 11 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Дата определена, исполком состоится 11 апреля. Помимо прочих вопросов в ходе исполкома будут определены дата и повестка отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России", - сообщил Коган.

Выборы глав спортивных федераций должны пройти не позднее шести месяцев по окончании Олимпийских игр. Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане, на которой российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире, чемпионкой в женском катании стала Алина Загитова, серебряным призером - Евгения Медведева, прошла с 9 по 25 февраля. На послеолимпийском чемпионате мира в Милане серебро завоевала спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовым призером турнира стал Михаил Коляда.

С 2010 года ФФККР возглавляет олимпийский чемпион Александр Горшков, до него президентом организации в период с 1992 по 2010 год был Валентин Писеев.