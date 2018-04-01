Российский саблист Ибрагимов стал третьим на этапе Гран-при в Сеуле

ТАСС, 1 апреля. Россиянин Камиль Ибрагимов занял третье место в турнире саблистов на этапе Гран-при, который проходит в Сеуле.

Спортсмен в полуфинальном поединке уступил венгерскому саблисту Арону Силадьи (8:15). В финале Силадьи одержал победу над Ким Джон Хваном из Южной Кореи со счетом 15:7. Еще одним бронзовым призером турнира стал американец Эли Дершвиц.

24-летний Ибрагимов является двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях саблистов, также на его счету серебро и бронза мировых первенств.