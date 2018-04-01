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Елистратов и Ефременкова стали чемпионами России по шорт-треку

Спорт
1 апреля, 15:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Чемпионат России проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнований и завершится в воскресенье

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Семен Елистратов завоевал золотую медаль чемпионата России по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Спортсмен показал результат 1 минута 30,249 секунды. Второе место занял шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан (1.30,331), третьим финишировал Владимир Григорьев (1.30,444). Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр-2018 на дистанции 1500 метров.

У женщин на аналогичной дистанции победу одержала Екатерина Ефременкова (1.34,912), второй стала Софья Просвирнова (1.34,977), третьей - Екатерина Константинова (1.35,146).

Чемпионат России проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнований. Турнир завершится в воскресенье.

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Ан, Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян и Артем Козлов. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали в Южной Корее под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер- министра РФ Дмитрия Медведева. Победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

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