УЕФА вынес предупреждение "Зениту" за несвоевременный приход Полоза на допинг-контроль

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение санкт-петербургскому "Зениту" из-за того, что нападающий Дмитрий Полоз после гостевого матча с шотландским "Селтиком" отправился в раздевалку, а не на допинг-контроль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между "Селтиком" и "Зенитом" прошла в Глазго 15 февраля и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. 26-летний футболист провел всю встречу на скамейке запасных. В воскресенье один из Telegram-каналов сообщил, что Полоз "сбежал от инспекторов допинг-контроля в раздевалку", но через некоторое время вернулся.

"Данная информация не совсем соответствует действительности. Да, УЕФА вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура, когда в той или иной мере у допинг- офицера остаются замечания после игры. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полоз, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того, как он переступил ее порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды - нападающий "Зенита" не провел в раздевалке и минуты. Поэтому решение УЕФА носит только предупредительный характер", - рассказали в пресс-службе.

В клубе также добавили, что это произошло из-за технических проблем, связанных с логистикой стадиона. Раздевалки на стадионе "Селтик Парк" располагаются очень близко от выхода игроков на поле, поэтому неосведомленный Полоз успел до них дойти, не зная, что ему нужно на допинг- контроль.

"Зенит" обыграл "Селтик" в двухматчевом противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы - 0:1 в гостях, 3:0 дома. В 1/8 финала петербургский клуб проиграл немецкому "Лейпцигу" - 1:2 в гостях, 1:1 дома.