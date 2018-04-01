Президент ФК "Урал" отметил хорошее качество поля на стадионе "Екатеринбург-Арена"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов назвал хорошим состояние газона после первого матча на стадионе "Екатеринбург-Арена", который примет встречи чемпионата мира по футболу. Об этом он по телефону сообщил ТАСС.

В воскресенье состоялся первый тестовый матч на стадионе "Екатеринбург-Арена". В рамках чемпионата России местный "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином", встреча завершилась со счетом 1:1.

"Я был в чаше стадиона, так что не могу ничего сказать про организацию и про то, как люди проходили. Атмосфера на матче была великолепной, поле хорошее, все прошло хорошо, - отметил Иванов. - Самое главное - результат. Хотелось выиграть, но не получилось".

На арене в Екатеринбурге, которая после реконструкции вмещает 35 тыс. зрителей, пройдут матчи группового этапа чемпионата мира: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

"Урал" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков после 24 игр. Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет 8 апреля на выезде с "Тосно".