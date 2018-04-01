СМИ: футболист "Альбасете" Гарсия перенес операцию после падения из окна отеля

ТАСС, 1 апреля. Полузащитнику испанского футбольного клуба "Альбасете" Пелайо Ново Гарсии была сделана операция после падения из окна третьего этажа гостиницы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.es.

По информации издания, операция длилась более шести часов.

Инцидент произошел 31 марта перед встречей 33-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Уэской" и "Альбасете". Что стало причиной падения 27-летнего игрока, не сообщается. Его одноклубники, оказавшиеся на месте происшествия, оказывали футболисту помощь до приезда врачей. Позднее матч был перенесен на неопределенное время.

В текущем сезоне Гарсия провел за "Альбасете" три матча во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.