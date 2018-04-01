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"Спартак-2" в меньшинстве ушел от поражения в матче ФНЛ с "Олимпийцем"

Спорт
1 апреля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" сыграл вничью с нижегородским "Олимпийцем" со счетом 2:2 в домашнем матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

На голы Тимура Аюпова (15-я минута) и Виктора Сергеева (41) хозяева ответили забитыми мячами Артема Мамина (50) и Силвануса Нимели (67). На 20-й минуте с поля был удален полузащитник "Спартака-2" Зелимхан Бакаев.

Красно-белые не могут победить в ФНЛ на протяжении 11 встреч, безвыигрышная серия "Олимпийца" достигла шести матчей.

В турнирной таблице "Спартак-2" занимает 13-е место, набрав 35 очков. "Олимпиец" с 34 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Олимпиец" примет калининградскую "Балтику". Оба матча пройдут 7 апреля.

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