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Футболисты "Балтики" не смогли вылететь из Владивостока после матча ФНЛ

Спорт
1 апреля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В субботу "Балтика" проводила гостевой матч 30-го тура первенства ФНЛ против владивостокского "Луча-Энергии", встреча завершилась со счетом 0:0

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ТАСС, 1 апреля. Футболисты, тренеры и административный состав калининградского футбольного клуба "Балтика" не смогли вылететь из Владивостока из-за поломки самолета. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

В субботу "Балтика" проводила гостевой матч 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владивостокского "Луча-Энергии" (0:0).

Изначально вылет калининградской команды был задержан на несколько часов из-за неисправностей самолета. Однако затем выяснилось, что самолет починить не удалось. Представители "Балтики" улетят из Владивостока другими рейсами: 2 апреля в Москву улетят футболисты, 3 апреля - тренеры и административный состав.

"Балтика" с 50 очками после 30 туров занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, которое дает право сыграть стыковые матчи за возможность в следующем сезоне стать участником Российской футбольной премьер-лиги.

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