Футболисты "Балтики" не смогли вылететь из Владивостока после матча ФНЛ

ТАСС, 1 апреля. Футболисты, тренеры и административный состав калининградского футбольного клуба "Балтика" не смогли вылететь из Владивостока из-за поломки самолета. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

В субботу "Балтика" проводила гостевой матч 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владивостокского "Луча-Энергии" (0:0).

Изначально вылет калининградской команды был задержан на несколько часов из-за неисправностей самолета. Однако затем выяснилось, что самолет починить не удалось. Представители "Балтики" улетят из Владивостока другими рейсами: 2 апреля в Москву улетят футболисты, 3 апреля - тренеры и административный состав.

"Балтика" с 50 очками после 30 туров занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, которое дает право сыграть стыковые матчи за возможность в следующем сезоне стать участником Российской футбольной премьер-лиги.