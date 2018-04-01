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Шорт-трекист Виктор Ан в июне примет решение о продолжении карьеры

Спорт
1 апреля, 17:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что ему было тяжело, когда МОК не пригласил его на Олимпийские игры в Пхёнчхане

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Виктор Ан

Виктор Ан

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет решение насчет продолжения карьеры в июне текущего года. Об этом 32-летний спортсмен заявил журналистам.

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Ана на Игры в Пхёнчхан. В Олимпиаде приняли участие семеро российских шорт-трекистов, Семен Елистратов стал бронзовым призером на дистанции 1500 м.

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"Я очень устал. Сейчас поеду домой, будет отпуск, меня ждут жена и дочка. Мне было очень тяжело, когда МОК не пустил меня на Олимпиаду, но потом стало легче. Я немного покатался, потренировался, поэтому на чемпионате мира не очень хорошо выступил", - заявил 32-летний Ан.

"Насчет своего будущего я пока не знаю. Думаю, что буду размышлять до июня, тогда точно решу", - добавил он.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Выступая за сборную России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды - чемпионатов мира и восемь раз - чемпионатов Европы. Он является рекордсменом по количеству олимпийских золотых медалей среди шорт- трекистов.

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