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Сорокин: первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" прошел хорошо

Спорт
1 апреля, 17:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В первой встрече на "Екатеринбург-Арене" в воскресенье местный "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Первый тестовый матч на реконструированном стадионе в Екатеринбурге, где состоятся игры чемпионата мира по футболу 2018 года, прошел хорошо. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В первой встрече на "Екатеринбург-Арене" в воскресенье местный "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1, игра состоялась в рамках чемпионата России по футболу.

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"На стадион пришло около 18 тыс. человек, он [стадион] отработал, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось - мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры. Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо. И поле выдержало, не пострадало. В целом все прошло вполне неплохо", - сказал Сорокин.

Во втором тестовом матче на "Екатеринбург-Арене" 15 апреля "Урал" примет московский "Спартак". Тогда же состоится и торжественная церемония открытия стадиона.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На арене в Екатеринбурге, которая после реконструкции вмещает 35 тыс. зрителей, пройдут матчи группового этапа первенства: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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