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Временные трибуны на стадионе "Фишт" в Сочи будут частично использоваться на ЧМ-2018

Спорт
1 апреля, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Стадион "Фишт" вмещает около 45 тыс. зрителей

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Билеты на временные трибуны стадиона "Фишт" в Сочи на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут продаваться только на несколько рядов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"С большой долей вероятности мы не будем использовать верхние ряды, а применим иное решение. Будет практически как на Кубке конфедераций", - сказал Сорокин.

Стадион "Фишт" вмещает около 45 тыс. зрителей. Временные трибуны на арене были установлены для увеличения вместимости при проведении матчей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Во время Кубка конфедераций билеты продавались только на первые 12 рядов этих трибун.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи состоятся матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня) в рамках группового этапа, а также встреча 1/8 финала турнира и четвертьфинал.

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