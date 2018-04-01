Шорт-трекист Елистратов заявил, что испытывает безумную усталость по окончании сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Завершившийся сезон стал для российского шорт-трекиста Семена Елистратова сложным, спортсмен испытывает безумную усталость. Об этом он рассказал журналистам.

Елистратов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 м. Также спортсмен стал победителем чемпионата России в Санкт-Петербурге на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в эстафете.

"Я безумно устал, единственное, чего я хочу, увидеть свою жену, которую не видел три месяца, и отдохнуть. Это было очень тяжело. Сегодня мы бежали эстафету, и я считал круги до завершения гонки, сейчас готов целовать лед за то, что это закончилось. Приятно уходить на отдых с победами на чемпионате России, но задача на сезон была абсолютно другая", - заявил Елистратов.

"Сезон был непростым, я очень часто болел, из-за чего мне кажется, что от моей иммунной системы ничего не осталось. Я похудел на девять килограмм. Я безумно благодарен всем тем людям, которые стоят за мной и помогают мне", - добавил 27-летний спортсмен.

Елистратов является олимпийским чемпионом Игр-2014 в эстафете, также на его счету золото чемпионата мира 2015 года на дистанции 1500 м.