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Сотрясение мозга диагностировано у хоккеиста "Баффало" Антипина после матча с "Нэшвиллом"

Спорт
1 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В концовке второго периода игры, которая прошла в ночь на воскресенье по московскому времени, Антипин попал под жесткий силовой прием канадского форварда Скотта Хартнелла

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ТАСС, 1 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин получил сотрясение мозга во время матча регулярного чемпионата против "Нэшвилла" (7:4). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В концовке второго периода игры, которая прошла в ночь на воскресенье по московскому времени, Антипин попал под жесткий силовой прием канадского форварда Скотта Хартнелла. 25-летний россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках.

Отмечается, что Антипин, помимо сотрясения мозга, получил перелом носа, повреждения лица и зубов. О сроках восстановления хоккеиста не сообщается.

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.

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