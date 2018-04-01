Сотрясение мозга диагностировано у хоккеиста "Баффало" Антипина после матча с "Нэшвиллом"

ТАСС, 1 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Антипин получил сотрясение мозга во время матча регулярного чемпионата против "Нэшвилла" (7:4). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В концовке второго периода игры, которая прошла в ночь на воскресенье по московскому времени, Антипин попал под жесткий силовой прием канадского форварда Скотта Хартнелла. 25-летний россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках.

Отмечается, что Антипин, помимо сотрясения мозга, получил перелом носа, повреждения лица и зубов. О сроках восстановления хоккеиста не сообщается.

Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.