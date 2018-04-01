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Шорт-трекистка Просвирнова заявила, что приобрела огромный опыт в завершившемся сезоне

Спорт
1 апреля, 19:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Сезон, закрывающий олимпийский четырехлетний цикл, завершился в Санкт-Петербурге чемпионатом России

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Софья Просвирнова

Софья Просвирнова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова получила большой опыт в прошедшем сезоне. Об этом она заявила ТАСС.

Сезон, закрывающий олимпийский четырехлетний цикл, завершился в Санкт-Петербурге чемпионатом России. Просвирнова завоевала две золотые медали (на дистанции 500 м и в эстафете), а также серебро на 1000 м. Также россиянка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где не смогла побороться за награды. На ее счету также серебро чемпионата мира на дистанции 1000 м.

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"Я довольна сезоном, он стал для меня очень большим опытом. Было нелегко собраться мыслями после чемпионата мира, продолжить тренироваться. Мотивации было очень мало, но когда я приехала сюда и увидела людей, которые за меня болеют и переживают на моем родном стадионе, то мотивация как-то сама пришла ко мне, я сделала все что смогла", - сказала 20-летняя Просвирнова.

"Я устала и, будь моя воля, закончила сезон уже после Олимпийских игр. Было очень тяжело собраться и на чемпионат мира, и на чемпионат России. Я сейчас выжата просто до последней капли, мне сейчас просто нужен отдых, чтобы настроиться на новый сезон. Подготовка к нему начнется уже в начале мая", - добавила она.

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