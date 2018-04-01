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"Ак Барс" обыграл "Трактор" во втором матче полуфинала Кубка Гагарина

Спорт
1 апреля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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Хоккеисты "Ак Барса"

Хоккеисты "Ак Барса"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Казанский "Ак Барс" на своем льду одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 4:3 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Марков (23-я минута), Александр Бурмистров (25), Джастин Азеведо (31), для которого этот гол стал 100-м в КХЛ, а также Данис Зарипов (46). У проигравших отличились Рикард Йюнге (5), Александр Рыбаков (6) и Алексей Кручинин (37).

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Азеведо набирает очки в девяти матчах подряд. Также в игре с "Трактором" он отметился результативной передачей и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего плей-офф КХЛ. В активе 30-летнего канадского нападающего 18 очков, он забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач.

Два хоккеиста "Трактора" были удалены в третьем периоде до конца матча. Марсель Шолохов получил наказание на 41-й минуте за игру высоко поднятой клюшкой, а Алексей Петров на 45-й минуте получил дисциплинарный штраф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 3 апреля в Челябинске.

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