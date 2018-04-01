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"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
1 апреля, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма"

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Нападающий "Тоттенхэма" Деле Алли (в центре), забивший два мяча в ворота "Челси"

Нападающий "Тоттенхэма" Деле Алли (в центре), забивший два мяча в ворота "Челси"

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 1 апреля. "Тоттенхэм" одержал победу над "Челси" со счетом 3:1 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен (45-я минута) и Деле Алли (62, 66). У проигравших отличился Альваро Мората (30). "Тоттенхэм", победивший "Челси" в гостях впервые с 12 февраля 1990 года, не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 13 матчей.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" занимает четвертое место, набрав 64 очка, "Челси" с 56 очками идет пятым. В следующем туре "Тоттенхэм" 7 апреля в гостях сыграет со "Стоком", "Челси" на следующий день примет "Вест Хэм".

В другом матче игрового дня "Арсенал" дома разгромил "Сток" со счетом 3:0.

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