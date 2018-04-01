Шорт-трекисты подвели итоги олимпийского сезона на чемпионате России в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по шорт-треку завершился в Санкт-Петербурге, турнир стал последним в сезоне, который подвел черту под четырехлетним олимпийским циклом.

В рамках национального первенства были проведены Всероссийские соревнования для шорт-трекистов, не получивших приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступили на Играх в нейтральном статусе и по специальному приглашению Международного олимпийского комитета (МОК). МОК пригласил к участию в Олимпиаде семерых российских шорт-трекистов: Семена Елистратова, Павла Ситникова, Александра Шульгинова, Софью Просвирнову, Екатерину Ефременкову, Екатерину Константинову и Эмину Малагич. Среди приглашенных не оказалось шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, а также Татьяны Бородулиной и перспективного Дениса Айрапетяна.

Все вышеуказанные спортсмены приняли участие в чемпионате России. Ан стал победителем на дистанции 500 м, второе место занял Елистратов, третье - Сергей Милованов. На аналогичной дистанции у женщин победила Просвирнова, второй стала Малагич, третьей - Бородулина.

Елистратов первенствовал на 1000 м, опередив Ана и Владимира Григорьева. У женщин на "тысяче" победительницей стала Ефременкова, серебро в активе Просвирновой, бронза - у Константиновой. На 1500 м у мужчин победу одержал Елистратов, вторым стал Ан, третьим - Шульгинов. У женщин на аналогичной дистанции первенствовала Бородулина, серебро завоевала Константинова, бронзу - Ефременкова.

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер- министра РФ Дмитрия Медведева. Победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

Максимов готов продолжить работу на посту тренера сборной

Завершившийся сезон стал для российских шорт-трекистов очень тяжелым и напряженным, отметил в беседе с журналистами главный тренер национальной команды Андрей Максимов. "Это был олимпийский год, поэтому главной задачей была подготовка спортсменов к Играм в Пхёнчхане. Где-то получилось, где-то нет, не все было гладко, было очень тяжело. Некоторые спортсмены за весь сезон похудели на 6-8 кг из-за нагрузок, перелетов, нервов", - поделился впечатлениями специалист.

"В Санкт-Петербурге выступили все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, которые показали хорошие результаты. Да, не было быстрых секунд, зато была интересная тактическая борьба, где спортсмены показали все свое мастерство и всю свою технику. Большое спасибо спортсменам за участие, большое спасибо организаторам за прекрасный прием", - добавил он.

По словам тренера, он готов продолжить работу со сборной, если руководство Союза конькобежцев России даст на это добро. "У меня годичные контракты, которые требуют продления после каждого сезона. Я готов продолжить работу со сборной", - заявил Максимов.

Как отметил специалист, возглавляющий национальную команду с лета 2016 года, окончательное решение будет принято руководством Союза конькобежцев России в конце апреля.

Усталость Елистратова и опыт Просвирновой

Главным событием турнира стало участие Ана, который впервые в карьере выступил в Санкт-Петербурге. 32-летнему спортсмену в связи с решением МОК не хватало соревновательной практики, что негативно сказалось на его выступлении на чемпионате мира, где он не смог побороться за медали.

"Я очень устал. Сейчас поеду домой, будет отпуск, меня ждут жена и дочка. Мне было очень тяжело, когда МОК не пустил меня на Олимпиаду, но потом стало легче. Я немного покатался, потренировался, поэтому на чемпионате мира не очень хорошо выступил", - отметил после соревнований Ан.

Главный вопрос, которым задаются тренерский штаб национальной сборной и болельщики, связан с неопределенностью Ана насчет продолжения профессиональной карьеры. "Насчет своего будущего я пока не знаю. Думаю, что буду размышлять до июня, тогда точно решу", - заявил спортсмен.

Непросто сложился сезон и для Елистратова, который, по его словам, потерял по его ходу девять килограммов. "Я безумно устал, и единственное, чего я хочу, - это увидеть свою жену, которую не видел три месяца, и отдохнуть, - заявил Елистратов. - Сезон был непростым, я очень часто болел, из-за чего мне кажется, что от моей иммунной системы ничего не осталось, я похудел на девять килограммов. Я безумно благодарен всем тем людям, которые стоят за мной и помогают мне".

Просвирнова, помимо большой физической и психологической нагрузки, получила за сезон огромный опыт. "Было нелегко собраться мыслями после чемпионата мира, продолжить тренироваться. Мотивации было очень мало, но когда я приехала сюда и увидела людей, которые за меня болеют и переживают на моем родном стадионе, то мотивация как-то сама пришла ко мне. Я сейчас выжата просто до последней капли, мне сейчас просто нужен отдых, чтобы настроиться на новый сезон, подготовка к нему начнется уже в начале мая", - заключила спортсменка.

Полностью график подготовки российских шорт-трекистов к следующему сезону будет определен в конце апреля.