Выборы главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России пройдут 26 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выборы президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России состоятся 26 апреля в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Дубровский по итогам заседания совета федерации.

"Сегодня на заседании совета была определена дата проведения выборной конференции, она состоится 26 апреля в Москве", - сообщил Дубровский.

Ранее глава федерации сообщил ТАСС, что вновь намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации. "Да, я намерен выдвигать свою кандидатуру снова, это я сегодня анонсировал на совете федерации. Кандидаты должны подать свои заявки до 16 апреля", - рассказал Дубровский.

Дубровский является президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России с 2014 года.