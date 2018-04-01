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Федерация прыжков на лыжах с трамплина признала хорошим выступление женской команды на ОИ

Спорт
1 апреля, 21:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Дубровский по итогам заседания совета федерации

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МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Руководство Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России признало хорошим выступление женской команды на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Дубровский по итогам заседания совета федерации.

"На завершившемся заседании совета федерации мы главным образом обсуждали итоги выступления наших спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане, результаты нашей женской команды признаны хорошими, - рассказал Дубровский. - Лидер сборной Ирина Аввакумова стала четвертой на Играх, это наш лучший результат не только на Олимпиаде, но и на чемпионатах мира. В прыжках на лыжах с трамплина у женщин результат признан хорошим".

Итоги выступлений в двоеборье были признаны удовлетворительными. "В двоеборье результат признан удовлетворительным, несмотря на то, что на Играх мы справились не со всеми поставленными задачами. Но видна положительная динамика. Что же касается выступления мужской команды, то тут мнения разделились, окончательный подсчет голосов пройдет чуть позже", - рассказал Дубровский.

Российские прыгуны с трамплина Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова и двоеборец Эрнест Яхин не завоевали ни одной медали на Олимпиаде в Пхёнчхане. Лучший результат показала Аввакумова, заняв четвертое место.

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