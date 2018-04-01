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Российские боксеры завоевали три золота на юниорском чемпионате Европы

Спорт
1 апреля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В общем медальном зачете сборная России заняла третье место

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ТАСС, 1 апреля. Россияне завоевали три золотые медали чемпионата Европы по боксу среди юниоров, который проходил в Румынии.

Обладателем золотой награды в весовой категории до 49 кг стал Ислам Абумуслимов, в финале победивший грузина Сархила Алахвердови, бронзовыми призерами стали украинец Евгений Овсянников и Салах Омар Ибрагим из Германии.

В весовой категории до 69 кг победителем стал Владислав Савостьянов, в финале оказавшийся сильнее англичанина Карла Фэйла, обладателями бронзовых медалей стали украинец Максим Пилипец и итальянец Виченцо Ареккиа. В весе до 91 кг чемпионом стал Муслим Гаджимагомедов, серебро у украинца Сергея Хорскова, бронза - у армянина Нарека Манасяна и хорвата Тони Филипи.

Серебряную медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Альберт Батыргазиев, в финале он уступил белорусу Дмитрию Асанову, бронзовые медали у грузина Отара Навериани и Дорина Буксы из Молдавии. В весе до 52 кг Максим Стахеев завоевал бронзовую медаль, победителем стал Даниэль Асенов из Болгарии, серебряная медаль у испанца Габриэля Эскобара Маскунано, обладателем еще одной бронзовой медали стал француз Бильяль Беннама.

В весовой категории свыше 91 кг Владислав Муравин также завоевал бронзу вместе с азербайджанцем Махаммадом Абдуллаевым, золото у итальянца Азиза Аббесы Мухидине, серебро у хорвата Марко Милуна.

В соревнованиях среди мужчин российские боксеры заняли первое место, в женском турнире сборная России не была представлена. В общем медальном зачете сборная России заняла третье место, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Команда Турции стала первой (3-3-1), на второй позиции - итальянцы (3-1-5). 

 

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