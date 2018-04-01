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Две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Спорт
1 апреля, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 1 апреля. "Филадельфия" в овертайме одержала победу над "Бостоном" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клод Жиру (10-я, 63-я минуты), Трэвис Конечны (21) и Нолан Патрик (46). У проигравших отличились Ноэль Аккиари (15), Давид Пастрняк (47) и Патрис Бержерон (60).

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Двумя результативными передачами отметился российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов. В нынешнем сезоне он в 79 матчах набрал 39 очков (15 шайб + 24 передачи).

В турнирной таблице Восточной конференции "Бостон" продолжает лидировать, набрав 110 очков в 78 матчах, "Филадельфия" с 94 очками после 79 игр идет седьмой.

В следующем матче "Филадельфия" 4 апреля в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" в тот же день также на выезде встретится с "Тампой".

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