Александр Поветкин сохранил первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

ТАСС, 1 апреля. Россиянин Александр Поветкин занимает первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На второй позиции пуэрториканец Фрес Окендо, третьим идет американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов в обновленной версии рейтинга расположился на 10-й позиции.

Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона - британец Энтони Джошуа.

Поветкин 31 марта победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде и защитил интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин подтвердил статус официального претендента на поединок с Джошуа.

В активе 38-летнего Поветкина 34 победы (24 - нокаутом) и одно поражение.