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Александр Поветкин сохранил первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

Спорт
1 апреля, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

На второй позиции пуэрториканец Фрес Окендо, третьим идет американец Джаррелл Миллер

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 1 апреля. Россиянин Александр Поветкин занимает первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На второй позиции пуэрториканец Фрес Окендо, третьим идет американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов в обновленной версии рейтинга расположился на 10-й позиции.

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Поветкин победил Прайса и сохранил право на бой с чемпионом мира WBA

Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона - британец Энтони Джошуа.

Поветкин 31 марта победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде и защитил интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин подтвердил статус официального претендента на поединок с Джошуа.

В активе 38-летнего Поветкина 34 победы (24 - нокаутом) и одно поражение.

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