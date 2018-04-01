Расследование по делу о допинге начато в отношении участников Игр Содружества из Индии

ТАСС, 1 апреля. Исполнительный директор Федерации Игр Содружества Великобритании Дэвид Гребемберг сообщил о начале расследования в отношении сборной Индии по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что в одном из гостиничных номеров, в котором расположились члены сборной Индии, были найдены иглы и шприцы. По данному делу будет проведена экспертиза.

Игры Содружества 2018 года пройдут с 4 по 15 апреля в австралийском Голд-Косте. В соревнованиях участвуют страны, входящие в Содружество наций - Великобритания и ее бывшие колонии.