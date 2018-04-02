Форвард "Эдмонтона" Макдэвид стал первой звездой марта в НХЛ

ТАСС, 2 апреля. Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид признан первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В марте Макдэвид в 16 матчах набрал 28 очков (13 заброшенных шайб + 15 результативных передач). Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 103 очка (41+62). Макдэвид стал первым игроком, достигшим отметки 100 набранных очков в нынешнем сезоне.

Второй звездой марта признан нападающий "Бостона" Брэд Маршанд, который в 15 матчах набрал 26 очков (10+16). "Бостон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Третьей звездой стал вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. В 13 матчах марта он пропускал в среднем по 2,15 гола за игру и отражал 93,1% бросков по своим воротам. В трех матчах Гибсон сыграл "на ноль" и помог одержать своей команде девять побед.