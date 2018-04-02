Фергюсон извинился за отмену боя с Нурмагомедовым

ТАСС, 2 апреля. Американец Тони Фергюсон извинился за отмену боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который должен был состояться 7 апреля в Нью- Йорке. Заявление спортсмена опубликовано на его странице в Twitter.

"Я не могу описать словами, насколько сильно я раздражен и сердит сейчас, - написал Фергюсон. - В пятницу я выполнял свои медийные обязательства перед UFC и, когда я находился в студии, со мной произошел случайный инцидент, в результате которого я повредил связки колена. Мой доктор и врач UFC сказали, что я не могу драться, а один из них сказал, что мне нужна операция. Поэтому я должен поговорить со специалистами и решить, как действовать дальше, чтобы как можно скорее защитить свой титул".

"Хочу извиниться перед всеми поклонниками, UFC, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, моей семьей", - добавил он.

Как сообщил ранее глава UFC Дэйна Уайт, соперником Нурмагомедова по бою за звание чемпиона организации в легком весе будет другой американец - Макс Холлоуэй.

Нурмагомедов 31 декабря победил бразильца Эдсона Барбосу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения. У 34-летнего Фергюсона 23 победы и три поражения.