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Фергюсон извинился за отмену боя с Нурмагомедовым

Спорт
2 апреля, 4:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Фергюсон подтвердил, что причиной отмены боя стала травма колена

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Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 2 апреля. Американец Тони Фергюсон извинился за отмену боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который должен был состояться 7 апреля в Нью- Йорке. Заявление спортсмена опубликовано на его странице в Twitter.

"Я не могу описать словами, насколько сильно я раздражен и сердит сейчас, - написал Фергюсон. - В пятницу я выполнял свои медийные обязательства перед UFC и, когда я находился в студии, со мной произошел случайный инцидент, в результате которого я повредил связки колена. Мой доктор и врач UFC сказали, что я не могу драться, а один из них сказал, что мне нужна операция. Поэтому я должен поговорить со специалистами и решить, как действовать дальше, чтобы как можно скорее защитить свой титул".

"Хочу извиниться перед всеми поклонниками, UFC, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, моей семьей", - добавил он.

Как сообщил ранее глава UFC Дэйна Уайт, соперником Нурмагомедова по бою за звание чемпиона организации в легком весе будет другой американец - Макс Холлоуэй.

Нурмагомедов 31 декабря победил бразильца Эдсона Барбосу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения. У 34-летнего Фергюсона 23 победы и три поражения.

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