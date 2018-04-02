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Василевский не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

Спорт
2 апреля, 5:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Нэшвилла"

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 2 апреля. "Нэшвилл" обыграл "Тампу" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Джохансен (8-я минута), Филип Форсберг (23, 47) и Крэйг Смит (50). У хозяев отличился Ондржей Палат (28).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров и его партнер по команде защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.

"Нэшвилл" лидирует в Западной конференции, набрав 113 очков в 79 матчах. "Тампа" потерпела четвертое поражение в последних пяти встречах и занимает второе место на Востоке, в активе команды 108 очков в 79 играх. Оба клуба ранее обеспечили себе место в плей-офф.

В следующем матче "Нэшвилл" 4 апреля сыграет в гостях против "Флориды". "Тампа" в этот же день примет дома "Бостон".

В другом матче дня "Монреаль" на домашней площадке проиграл "Нью-Джерси" со счетом 1:2. "Нью-Джерси" одержал пятую победу в последних шести играх. Российский нападающий хозяев Никита Щербак не отметился результативными действиями.

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