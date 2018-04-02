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Гол Орлова с передачи Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

Спорт
2 апреля, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды

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Дмитрий Орлов после гола в ворота "Питтсбурга"

Дмитрий Орлов после гола в ворота "Питтсбурга"

© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 2 апреля. "Вашингтон" победил "Питтсбург" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для капитана столичной команды Александра Овечкина эта встреча стала 1000-й в регулярных чемпионатах лиги. Он провел на льду 22 минуты 47 секунд и не отметился результативными действиями. Овечкин заработал показатель полезности "+1", получил две минуты штрафа и нанес четыре броска по воротам. На его счету 83 очка (45 шайб + 38 передач) в 79 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он набрал 1118 очков (603+515).

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (7-я минута), россиянин Дмитрий Орлов (34) и Том Уилсон (41). У хозяев отличился Патрик Хёрнквист (57). В активе российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова результативная передача. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей, а на 59-й минуте был удален до конца матча за недисциплинированное поведение на скамейке для штрафников после того, как получил малый штраф за грубость. Малкин вступил в словесную перепалку в том числе с Кузнецовым.

На счету Орлова 31 (10+21) очко в 79 матчах сезона. У Кузнецова 78 баллов (25+53) в 76 матчах, он побил свой рекорд по результативности за сезон в НХЛ. Малкин набрал 96 очков (42+54) в 77 матчах. 

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 79 матчах. Столичная команда в третий раз подряд выиграла Столичный дивизион. "Питтсбург" идет пятым на Востоке, в активе команды 96 очков в 80 встречах. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет в гостях с "Сент- Луисом" 3 апреля. "Питтсбург" 6 апреля на выезде встретится с "Коламбусом".

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