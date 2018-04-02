Сборная России по керлингу проиграла команде Италии на чемпионате мира

ТАСС, 2 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 6:9 уступила команде Италии в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступают Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов. После девяти эндов счет в матче был равный (6:6). В последнем, десятом энде итальянцы воспользовались преимуществом, так как право на последний бросок в энде оставалось за ними. Решающий энд они выиграли со счетом 3:0.

Ранее россияне проиграли канадцам со счетом 6:7 и обыграли китайцев - 7:6. Таким образом, сборная России делит седьмое место в таблице со сборными Италии, Нидерландов и США. В активе всех четырех команд по одной победе в трех матчах.

В следующем матче россияне сыграют с норвежцами. Встреча пройдет в ночь на вторник, начало - 4:30 мск.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.