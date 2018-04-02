Тренер Поветкина не видит смысла в бое против британского боксера Уайта

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа не видит смысла в проведении поединка против британца Диллиана Уайта. Об этом тренер заявил ТАСС.

В субботу Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде поединка в Кардиффе и сохранил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа. Позднее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что российский боксер может летом провести бой против Уайта.

"Поветкин уже боксировал много с кем, только почему-то когда он ярко побеждает, начинаются какие-то темы и соперниками предлагаются Такам, Прайс и еще кто-то, но только не чемпион, - сказал Кирпа. - Поветкин уже является претендентом на титул на данный момент, но тут ему дают, кто бы что ни говорил, но достаточно опасного соперника в лице Дэвида Прайса. И Александр соглашается, хотя многие в его ситуации предпочли бы ждать очереди на титульный бой. Александр побеждает Прайса, и тут они говорят, что не нужно драться с Джошуа, а давайте подеремся еще и с Диллианом Уайтом".

"Я на данном этапе карьеры Александра не вижу смысла в этом бое. Хотя это будут решать промоутеры и сам Александр", - добавил собеседник агентства.

Уайт, владеющий серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), имеет в своем активе 23 победы (17 нокаутом) и одно поражение. В прошлом поединке 24 марта он победил австралийца Лукаса Брауна нокаутом в 6-м раунде.

В послужном списке 38-летнего Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение.