Компания Fight Nights будет проводить турниры, несмотря на арест Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутерская компания Fight Nights Global (FNG) продолжит проводить турниры по смешанным единоборствам (ММА), несмотря на арест совладельца компании Зиявудина Магомедова. Об этом ТАСС заявил генеральный продюсер компании Камил Гаджиев.

Магомедов владеет 51% акций FNG (создана в 2010 году), которые он приобрел в 2015 году. В нынешнем году у организации запланировано более 20 турниров, в частности в США и Бразилии.

"Некорректно говорить, что мы лишились инвестора, правильнее говорить, что мы лишились в своей команде человека, который любит единоборства и разбирается в них, - заявил Гаджиев. - Компетенция зачастую бывает важнее денег. Уверен, что эта потеря временная, и надеюсь, что скоро мы снова будем работать в одной команде. У меня нет сейчас возможности обсуждать с Зиявудином Магомедовым ближайшие планы компании, но уверен, что он бы мне сказал, что компания не должна снижать обороты ни в коем случае".

"Потому что это детище, в которое мы вложили очень много сил, средств, которое популярно, - продолжил собеседник агентства. - Нельзя не только останавливаться, но даже притормаживать на шаг. С компанией ничего не произошло, мы придерживаемся графика. Все события FNG, запланированные на 2018 год, вы увидите".

Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов.