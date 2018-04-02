Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист "Питтсбурга" Малкин раскритиковал поведение форварда "Вашингтона" Кузнецова

Спорт
2 апреля, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

После стычки с Оши Малкин вступил в конфликт с Кузнецовым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP/Gene J. Puskar

ТАСС, 2 апреля. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил недовольство поведением другого российского форварда Евгения Кузнецова, который играет за "Вашингтон", в очном противостоянии команд. Слова Малкина приводит в Twitter журналист издания The Athletic Джош Йо.

В ночь на понедельник "Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" со счетом 3:1, Малкин и Кузнецов отметились результативными передачами. В конце третьего периода Малкин столкнулся с американским форвардом гостей Ти Джеем Оши, в результате чего Оши выронил клюшку из рук. Россиянин откинул клюшку соперника, спровоцировав стычку с американцем, и вследствие этого был наказан штрафом за грубость. На скамейке штрафников Малкин продолжил перепалку с игроками "Вашингтона" и был удален до конца матча, судья не мог некоторое время проводить россиянина в раздевалку, так как он вступил в конфликт с Кузнецовым и перекидывался с ним взаимными оскорблениями.

После матча Малкин объяснил, что он разозлился на Кузнецова, который во время стычки нападающего "Питтсбурга" и Оши сидел на скамейке запасных и оттуда начал перепалку с Малкиным. "Он начал говорить со мной на русском языке, я не знаю, зачем он это делал. Мне это не понравилось, ты не находишься на льду, стычка с Оши - это моя проблема. Я получил штраф за то, что отбросил его клюшку, он разозлился, мы подрались, все нормально, но Кузнецов не может говорить со мной, сидя на скамейке запасных", - заявил Малкин после матча.

"Я рассержен, потому что он начал говорить со мной. Я занят, Оши держит меня за шею, мне было немного тяжело. А он пытается говорить со мной, я уже просто не понимаю, что происходит. Мне кажется, он повел себя неправильно", - добавил форвард "Питтсбурга".

"Малкин - эмоциональный парень, и свой лучший хоккей он показывает, когда весь эмоционально вовлечен в игру и отдается ей полностью, - прокомментировал поведение своего подопечного главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан. - Он круто сегодня сыграл, а то, что произошло в концовке - это хоккей. Виноват не только он, но и другая сторона конфликта, так бывает в спорте".

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 79 матчах. "Питтсбург" идет пятым, в активе команды 96 очков в 80 встречах. Обе команда уже обеспечили себе участие в плей-офф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Росгвардия просит СК наказать своих сотрудников, контролировавших охрану в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
4
Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Биография Амана Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники