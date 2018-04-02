Испанский теннисист Надаль возглавил рейтинг ATP

ТАСС, 2 апреля. Испанец Рафаэль Надаль занял первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.

На счету 31-летнего испанца 8770 очков. Он сместил с первого места 36-летнего швейцарца Роджера Федерера (8670), который опустился на вторую строчку. Тройку по-прежнему замыкает хорват Марин Чилич (4985).

Впервые испанец поднялся на вершину рейтинга 18 августа 2008 года. Надаль в своей карьере провел 168 недель на первой строчке рейтинга АТП, что является седьмым результатом в истории тенниса. Шестое место занимает американец Джон Макинрой, который продержался в ранге первой "ракетки" мира 170 недель.

Россиянин Андрей Рубелв потерял одну позицию и опустился на 35-е место, Карен Хачанов поднялся на одну строчку (40). Даниил Медведев (49) и Евгений Донской (85) отыграли по три позиции в рейтинге. Михаил Южный поднялся на шесть мест и вернулся в топ-100 рейтинга (96).

31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров серии Большого шлема. Испанец один раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (2009), 10 раз - Открытый чемпионат Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017), два раза - Уимблдон (2008, 2010), три раза - Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016). Он четырежды завершал сезон на первом месте в рейтинге.

Рейтинг ATP от 2 апреля:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4985

4 (5). Александр Зверев (Германия) - 4925

5 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4470

7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3665

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3390

9 (17). Джон Изнер (США) - 3125

10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110...

35 (34). Андрей Рублев (Россия) - 1378...

40 (41). Карен Хачанов (Россия) - 1255...

49 (52). Даниил Медведев (Россия) - 984...

85 (88). Евгений Донской (Россия) - 660...

96 (102). Михаил Южный (Россия) - 616.