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Хоккеист ЦСКА Сорокин признан лучшим вратарем марта в КХЛ

Спорт
2 апреля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В марте российский голкипер победил в девяти матчах, пять из которых отстоял "на ноль"

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Илья Сорокин

Илья Сорокин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в марте. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В марте ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ со счетом 4-0 в серии обыграл московский "Спартак", а во втором раунде победил хельсинкский "Йокерит" со счетом 4-2 в серии. На данный момент ЦСКА играет с петербургским СКА за выход в финал Кубка Гагарина, счет в серии 1-1. Сорокин в марте победил в девяти матчах из 13, пять из которых отстоял "на ноль". Он отразил 95,18% бросков по своим воротам и не пропускал шайб 213 минут 49 секунд подряд.

Лучшим защитником стал белорусский хоккеист Ник Бэйлен из челябинского "Трактора". В 14 матчах он набрал восемь очков (3 шайбы + 5 передач) при показателе полезности "+11". "Трактор" одержал девять побед в 14 матчах в марте и продолжает борьбу за Кубок Гагарина, уступая в финале Восточной конференции казанскому "Ак Барсу" со счетом 0-2.

Канадец Джастин Азеведо из "Ак Барса" признан лучшим нападающим. Казанская команда в марте победила в девяти матчах из 13, Азеведо набрал 17 очков (6+11). Пять шайб, заброшенных Азеведо, стали победными для "Ак Барса".

Лучшим новичком стал нападающий "Трактора" Виталий Кравцов. Хоккеист набрал 12 очков (7+5) в 14 матчах. Четыре шайбы 18-летнего форварда стали победными для челябинцев, три из них - в плей-офф.

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