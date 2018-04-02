Крюков не отобрался в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков не отобрался в сборную России на сезон-2018/19. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Лыжник практически полностью пропустил нынешний сезон в связи с травмой и временным отстранением, которое было на него наложено по причине возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. Крюков был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне и выступил на чемпионате России в Сыктывкаре, который завершается на этой неделе. Ранее Крюков заявил, что продолжит карьеру.

"В команду на следующий сезон он [Крюков] не отобрался, но надеюсь, что он никуда не денется и будет работать с тренером в Москве. Надеюсь, что мы его еще увидим в сборной", - сказала Вяльбе.

В пятницу стало известно, что спринтерская группа под руководством тренера Юрия Каминского, в которой работал Крюков, будет расформирована. Остальные тренеры сборной России продолжат свою работу.

"С одной стороны, сезон очень удачный, потому что такое количество медалей, которое было завоевано этими юными спортсменами [на Олимпиаде], радует и вселяет оптимизм, - сказала Вяльбе, подводя итоги сезона. - Но горечь все равно есть, потому что недопущенные ребята могли бороться не хуже. Хочется побыстрее перелистнуть страницу этого года и перейти в новое время, в новое четырехлетие. Надеюсь, что 25 мая я буду переизбрана, и мы все большой командой, как мы это планируем, пойдем не только в следующий сезон, но и в следующее четырехлетие".

Российские лыжники завоевали восемь медалей - три серебряные и пять бронзовых - на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. При этом команда выступала в Пхёнчхане молодым составом, без многих лидеров, включая Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Сергея Устюгова.