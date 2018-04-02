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Около 500 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с ФК "Арсенал" в Лондоне

Спорт
2 апреля, 11:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдет на стадионе "Эмирейтс" 5 апреля

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Примерно 500 болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА поддержат команду в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом". Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор клуба Андрей Зарубьян.

Игра "Арсенал" - ЦСКА пройдет в четверг 5 апреля на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

"Около 450-500 человек в общей сложности поедут в Лондон поддержать ЦСКА в матче с "Арсеналом", - сообщил Зарубьян. - Мы же готовы были предоставить "Арсеналу" пять процентов от общего количества билетов [на ответную игру в Москве], но лондонцы заранее предупредили нас, что так много билетов им не нужно. Англичан будет порядка 450-400 болельщиков, причем большая часть - человек 350, будет из местного клуба болельщиков. Из Англии ожидается человек 100-150".

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве.

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