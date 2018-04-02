Лыжник Большунов рассчитывает, что следующий сезон для него сложится не хуже олимпийского

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Александр Большунов рассчитывает, что его результаты в следующем сезоне будут не хуже, чем в нынешнем. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Большунов на Играх завоевал три серебра и одну бронзу. После Олимпиады он также победил в финале Кубка мира.

"Планка поднята очень высоко, если смотреть на следующий сезон - то главная цель удержать и, если получится, немного подняться на ступеньку вверх. Надо сделать все, чтобы выступать не хуже, чем в этом году", - сказал Большунов.

Российские лыжники завоевали восемь медалей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее - три серебряные и пять бронзовых. При этом команда выступала в Пхёнчхане молодым составом, без многих лидеров, включая Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Сергея Устюгова.