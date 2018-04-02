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Лыжница Белорукова намерена улучшить результаты на дистанционных гонках в следующем сезоне

Спорт
2 апреля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

На Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете

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Юлия Белорукова

Юлия Белорукова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане лыжница Наталья Белорукова намерена в следующем сезоне улучшить результаты на дистанционных гонках. Об этом она заявила во время пресс-конференции в ТАСС.

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Лыжница Белорукова отметила теплое отношение к российским спортсменам на Олимпиаде

На Играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете.

"Сегодня прочитала, что, оказывается, я хочу выигрывать длинные гонки. На самом деле меня спросили, хочу ли выиграть, я ответила, что да. Задача - подтянуть дистанцию. Надеюсь, в дальнейших интервью будем понимать лучше друг друга с журналистами", - сказал Белорукова.

"Этот сезон был очень тяжелым для многих. В то же время я осознаю, что я бы переживала его снова и снова с поправками на некоторые гонки", - добавила она.

Анастасия Седова, которая в Пхёнчхане стала бронзовым призером в эстафете, сказала, что Игры запомнятся всем российским лыжникам на всю жизнь. "Такие медали - это потрясение на всю жизнь, это грандиозное событие для нас. Когда вспоминаю эти моменты, то внутри появляется теплота и гордость. В такой непростой момент для страны, мы выжали из себя все силы", - подчеркнула она.

Анна Нечаевская, еще одна участница бронзовой эстафетной команды, заявила, что разочарованием сезона для нее стало четвертое место в чемпионате России. "Эта гонка прибавила больше злости и мотивации. Хочется больше работать над ошибками и показывать более высокие результаты", - сказала она.

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