"Дом болельщика" ЧМ-2018 открылся в Российском культурном центре в Ханое

ХАНОЙ, 2 апреля. /ТАСС/. "Дом болельщика" чемпионата мира 2018 года по футболу начал работать при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое. "Дом болельщика" будет оказывать все необходимое содействие местным гражданам, планирующим поездку в Россию на ЧМ-2018, а также помогать популяризации въездного туризма в РФ, сообщила в понедельник ТАСС руководитель представительства Россотрудничества, директор РЦНК Наталья Шафинская.

По ее словам, в "Доме болельщика" можно узнать о порядке оформления паспорта болельщика (Fan-ID) и визовой поддержке для всех категорий граждан, намеревающихся посетить Россию в даты проведения чемпионата. Кроме того, все желающие могут сфотографироваться с талисманом турнира - волком Забивакой и получить актуальную информацию о городах, в которых пройдут матчи чемпионата. Здесь же будут проходить тематические мероприятия, приуроченные к ЧМ-2018, а во время самого мирового первенства, возможно, и транслироваться матчи.

Одновременно с открытием "Дома болельщика" на базе РЦНК начали действовать тематические экспресс-курсы русского языка для вьетнамских любителей футбола, собирающихся отправиться в Россию на чемпионат. Занятия продлятся один месяц. Окончившие этот курс научатся общаться простыми предложениями и смогут изъясняться на русском языке во время предстоящей поездки на ЧМ-2018, отметила директор РЦНК.

Россия впервые в истории станет организатором мирового первенства. В период с 14 июня по 15 июля 2018 года матчи турнира примут 11 городов.