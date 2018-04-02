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Депутат Госдумы: российскому киберспорту необходимо создавать олимпийский резерв

Спорт
2 апреля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Александр Прокопьев предложил начать с открытия факультативов в школах

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) необходимо создавать олимпийский резерв киберспортсменов для подготовки к выступлениям на Олимпийских играх. Об этом во время парламентских слушаний в Госдуме заявил депутат ГД Александр Прокопьев.

"Предлагаю включить понятие "дистанционные соревнования", - сказал Прокопьев. - Такого понятия в законе нет, но такой формат возможен. Такие люди, которые находятся на отдаленных территориях, смогут участвовать в соревнованиях удаленно".

"Существует также проблема с индентификацией самого игрока, - продолжил Прокопьев. - Методик, чтобы правильно идентифицировать игрока, сейчас не существует. Что касается развития, то можно даже начинать с факультатива в школах и с формирования олимпийского резерва".

Киберспорт официально был признан видом спорта в России в 2016 году.

Ранее неоднократно сообщалось о возможности включения киберспорта в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. О подобной возможности также сообщал сопредседатель заявочного комитета Игр-2024 и член Международного олимпийского комитета Тони Эстанге.

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