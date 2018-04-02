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Игорь Андреев назначен капитаном женской сборной России по теннису

Спорт
2 апреля, 12:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Помогать ему будет Антон Зайцев

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Игорь Андреев

Игорь Андреев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игорь Андреев назначен капитаном женской сборной России по теннису, на этом посту он сменил Анастасию Мыскину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

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В воскресенье стало известно, что Мыскина написала заявление об уходе с поста капитана женской сборной, на котором она работала с 2014 года. Лучшим результатом для сборной России под руководством Мыскиной стал выход в финал Кубка Федерации в 2015 году. Тогда в финале россиянки уступили чешкам со счетом 2-3.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определенный опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина", - сказал Тарпищев.

"Помогать Андрееву будет Антон Зайцев", - добавил Тарпищев.

Андреев завершил карьеру в 2013 году. В ноябре 2008 года он достиг 18-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что стало лучшим показателем в его карьере. Трижды Андреев выигрывал турниры ATP, в том числе и Кубок Кремля в 2005 году, тогда россиянин в финале обыграл немца Николаса Кифера. В составе сборной России теннисист в 2007 году вышел в финал Кубка Дэвиса, где россияне проиграли американцам со счетом 1-4, Андреев принес единственное очко команде в том матче, обыграв Боба Брайана.

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