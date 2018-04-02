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Вяльбе: Бьорген 6 апреля намерена объявить о завершении карьеры

Спорт
2 апреля, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

На Олимпиаде в Пхёнчхане Бьорген завоевала восьмое олимпийское золото в карьере

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Марит Бьорген

Марит Бьорген

© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Марит Бьорген 6 апреля должна объявить об уходе из спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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На Олимпиаде в Пхёнчхане Бьорген завоевала восьмое олимпийское золото в карьере. После Игр в Южной Корее она сравнялась с самыми титулованными спортсменами-мужчинами в истории зимних Олимпиад Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Бьорном Дэли по количеству выигранных олимпийских наград высшего достоинства и обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей.

"Бьорген должна объявить 6 апреля об уходе из спорта", - сказала Вяльбе.

В общей сложности 37-летняя Бьорген завоевала 15 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых. У Бьорндалена и Дэли также по восемь золотых наград, но по общему количеству у них на две и три медали соответственно меньше, чем у норвежки.

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