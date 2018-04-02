Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях

Спорт
2 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России напомнила, что Олимпийский комитет России снимал календарь в стиле ню, но лыжниц в нем не было

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент ФЛГР Елена Вяльбе

Президент ФЛГР Елена Вяльбе

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что она не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях. Об этом она сказала на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас Олимпийский комитет [России] снимал календарь в стиле ню, лыжниц там не было. Я категорически против таких фотографий. Если каждая индивидуально готова сниматься, то это не должно быть связано со спортом", - сказала Вяльбе.

"Я не очень это приветствую. Если выйдет календарь, и там не будет лыжниц, то вы будете знать, кто стал той самой Бабой Ягой, которая была против", - добавила Вяльбе.

Смотрите также

Вяльбе: Бьорген 6 апреля намерена объявить о завершении карьеры

Колобков считает, что главы спортивных федераций должны брать пример с Вяльбе и Мамиашвили

Вяльбе: победы лыжника Большунова на этапе КМ в Швеции помогут ему в следующем сезоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
2
Меняйло: звание "народного губернатора" остается за Тулеевым
3
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
4
Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности предоставить ключи шифрования сообщений
5
Песков назвал "пересудами" предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых
6
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
7
Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники