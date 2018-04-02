Андреев: Макарова и Веснина сыграют за сборную России по теннису в Кубке Федерации

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистки Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева сыграют за сборную России в матче Кубка Федерации против команды Латвии. Об этом ТАСС сообщил капитан женской сборной Игорь Андреев.

34-летний Андреев был назначен капитаном женской сборной России в понедельник. Он сменил на этом посту Анастасию Мыскину, которая работала с командой с 2014 года. Андреев завершил карьеру теннисиста в 2013 году.

"Команду хорошо знаю, со многими девочками был знаком, когда ещё сам был игроком, - сказал Андреев. - Состав на ближайший матч намечен, должны сыграть Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева".

Матч плей-офф между сборными России и Латвии за право остаться во второй Мировой группе Кубка Федерации пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске. "У Латвии хорошая команда и матч будет, безусловно, тяжелым, - добавил Андреев. - Но и у нас команда боеспособная, и мы думаем только о победе".