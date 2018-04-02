Отец Нурмагомедова заявил, что сын должен выиграть пояс UFC вне зависимости от соперника

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов должен стать обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от смены соперника. Об этом ТАСС заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее стало известно о том, что соперник россиянина по бою 7 апреля - американец Тони Фергюсон - получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит американец Макс Холлоуэй.

"Хабиб четвертый раз готовился к этому бою, но он сорвался, теперь будет не менее опасный соперник - Холлоуэй, - сказал Нурмагомедов-старший. - Это очень опасный соперник, на ходу, который в последнем поединке уронил [Жозе] Альдо. Он очень быстрый и хороший боец, поэтому бой будет очень интересный. Думаю, Холлоуэй не менее интересный [соперник], чем Фергюсон, он ведь и говорил на пресс-конференции, что готов драться с любым".

"Может быть, сейчас Хабиб не готов к этому сопернику, но посмотрим, ведь мы следим почти за всеми, кто может быть нашим оппонентом, - продолжил специалист. - Ни один человек за такое короткое время не успеет подготовиться - Холлоуэй ведь тоже не успеет. Но даже если это заговор, нам нужно воевать, брать этот пояс".

Нурмагомедов и Фергюсон в четвертый раз не могут провести поединок между собой. Поводами для отмены в предыдущие разы также становились травмы.

На кону в поединке Нурмагомедов - Холлоуэй будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе. Холлоуэй должен был провести бой против Фрэнки Эдгара на турнире UFC 222 3 марта, однако снялся с поединка из-за травмы. Всего на счету спортсмена, дважды за последнее время побеждавшего бразильца Жозе Альдо, 19 побед и 3 поражения в ММА. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.