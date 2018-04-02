Инспекторы РФС признали удовлетворительным состояние поля на стадионе в Самаре

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Состояние натурального травяного покрытия на стадионе "Металлург" в Самаре перед кубковым матчем между "Крыльями Советов" и "Спартаком" после проведенной инспекции признано удовлетворительным. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

Матч 1/4 финала Кубка России должен был пройти в Самаре 28 февраля, однако из-за холодной погоды он был перенесен на 4 апреля.

"Поле нормальное, я разговаривал с инспекторами, которые были на стадионе, они говорят, что газон лучше, чем был 28 февраля. Будем играть, надо всех успокоить. С каждым днем поле будет все лучше и лучше, за ним ухаживают, укрывают", - сказал Куликов.

Ранее в полуфинал Кубка России пробились ярославский "Шинник", курский "Авангард" и "Тосно" из Ленинградской области, с которым сыграет победитель противостояния между "Крыльями Советов" и "Спартаком".