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Команда Нурмагомедова будет требовать боя с Фергюсоном после его восстановления

Спорт
2 апреля, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По словам отца и тренера российского спортсмена, бой Нурмагомедов – Фергюсон должен пройти на любом уровне и в любое время

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© John Locher/AP

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов готов ждать восстановления американца Тони Фергюсона и провести с ним поединок в любое время и на любом уровне. Об этом ТАСС заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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Ранее стало известно о том, что соперник россиянина по бою 7 апреля Фергюсон получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит американец Макс Холлоуэй.

"Пока Фергюсон будет стоять на ногах, мы будем требовать этого бойца. Мы готовы драться с ним в любое время и на любом уровне. Пусть выздоравливает, мы ждем его", - сказал специалист.

Нурмагомедов и Фергюсон в четвертый раз не могут провести поединок между собой. Поводами для отмены в предыдущие разы также становились травмы. На кону в поединке Нурмагомедов - Холлоуэй будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

В активе Фергюсона 23 победы и три поражения в ММА. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.

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